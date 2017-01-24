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183 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 11:30
Андерсон Піко поїхав на оглядини в клуб українського тренера в чемпіонаті Казахстану
Екс-захисник Дніпра Андерсон Піко може продовжити кар'єру в Актобі.
Про це повідомляє телеканал "Футбол 1".
Бразилець, у вівторок, 24 січня, прибуде в казахстанський клуб на перегляд.
Нагадаємо, головним тренером Актобе є українець Ігор Рахаєв.
Також на перегляді в Актобе знаходиться захисник Папа Гуйе.
|Андерсон Піко
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19.01.2017
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