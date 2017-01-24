Екс-тренер Зірки працюватиме в Монако

Екс-наставник Зірки Даріо Друді увійде до тренерського штабу лідерів чемпіонату Франції Монако.

Про це повідомляє канал Футбол 1.

Умови контракту та його роль в клубі поки невідомі.

Раніше повідомлялося, що Карпати відмовилися від ідеї запросити Друді на посаду директора.