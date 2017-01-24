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Футбол. Зірка відправилася на збори
Футбол. Карпати виграли у Олмалика
254 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 11:43
Екс-тренер Зірки працюватиме в Монако
Екс-наставник Зірки Даріо Друді увійде до тренерського штабу лідерів чемпіонату Франції Монако.
Про це повідомляє канал Футбол 1.
Умови контракту та його роль в клубі поки невідомі.
Раніше повідомлялося, що Карпати відмовилися від ідеї запросити Друді на посаду директора.
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