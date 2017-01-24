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60 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 11:58
Зоря продовжила контракт із Гордієнком
Вихованець Зорі Артем Гордієнко продовжив контракт з луганським клубом.
Про це пише сайт клубу.
Термін угоди розрахований на два роки.
Нагадаємо, що Зорю під час зимової перерви поповнили два гравці: форвард збірної Вірменії Гегам Кадимян і 18-річний сербський нападник Анджело Качавенда.
|Артем Гордієнко
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19.01.2017
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