У послугах Тащі зацікавлені клуби з Казахстану

Футбольний агент Хорен Калашян розповів про інтерес до півзахисника Штутгартf Борисf Тащs від клубів з Казахстану.

При цьому він не став називати, хто саме зацікавлений в послугах 23-річного футболіста.

"У Бориса Тащі є опція в трудовій угоді, що він може піти безкоштовно. У нього лідерський характер. В казахстанській лізі, ми думаємо, він у списку кращих бомбардирів в першій трійці точно буде", - цитує Калашяна sports.kz.

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