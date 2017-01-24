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79 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
24.01.2017  12:18

У послугах Тащі зацікавлені клуби з Казахстану

Футбольний агент Хорен Калашян розповів про інтерес до півзахисника Штутгартf Борисf Тащs від клубів з Казахстану.

При цьому він не став називати, хто саме зацікавлений в послугах 23-річного футболіста.

"У Бориса Тащі є опція в трудовій угоді, що він може піти безкоштовно. У нього лідерський характер. В казахстанській лізі, ми думаємо, він у списку кращих бомбардирів в першій трійці точно буде", - цитує Калашяна sports.kz

Раніше була інформація, що в Ерцґебірґе сватають ще одного українського гравця - цього разу Тащі.

Борис Тащі
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