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Футбол. Карпати виграли у Олмалика
192 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 12:36
Карпати виграли у Олмалика
Карпати провели черговий спаринг на пером турецькому зборі.
Суперником команди Олега Дулуба став узбецький Алмалик.
Контрольний матч
24 січня
Карпати – Олмалик (Узбекистан) – 3:1
Голи карпатівців: гравець на перегляді (32), автогол суперника (64), Чачуа (68, пен)
Карпати: Мисак (Сілецький, 46), Мірошніченко, Зубейко, Сениця (гравець на перегляді, 70), гравець на перегляді (Завійський, 70), Вербний, Чачуа, гравець на перегляді, Богач (Саламаха, 82), гравець на перегляді (Грисьо, 46), гравець на перегляді (гравець на перегляді, 30, Карпенко, 78).
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