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518 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 12:47
Офіційно: Захисник Карпат виступатиме в Іспанії
Захисник Карпат Василь Кравець продовжить свою кар'єру в Іспанії.
Львівські Карпати та іспанський Луго домовилися про піврічну оренду з правом викупу гравця, пише сайт левів.
Нагадаємо, що раніше з Карпат в Іспанію перебиралися Мар'ян Швед і Олексій Гуцуляк.
|Василь Кравець
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