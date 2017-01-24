Офіційно: Захисник Карпат виступатиме в Іспанії

Захисник Карпат Василь Кравець продовжить свою кар'єру в Іспанії.

Львівські Карпати та іспанський Луго домовилися про піврічну оренду з правом викупу гравця, пише сайт левів.

Нагадаємо, що раніше з Карпат в Іспанію перебиралися Мар'ян Швед і Олексій Гуцуляк.