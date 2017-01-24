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518 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
24.01.2017  12:47

Офіційно: Захисник Карпат виступатиме в Іспанії

Захисник Карпат Василь Кравець продовжить свою кар'єру в Іспанії.

Львівські Карпати та іспанський Луго домовилися про піврічну оренду з правом викупу гравця, пише сайт левів.

Нагадаємо, що раніше з Карпат в Іспанію перебиралися Мар'ян Швед і Олексій Гуцуляк. 

Василь Кравець
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