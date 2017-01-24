Зоря розірвала контракт із захисником

Луганська Зоря розірвала контракт за обопільною згодою з півзахисником Максимом Банасевичем, який отримав статус вільного агента.

Хавбек виступав у Зорі, починаючи з сезону 2012/2013. За час, проведений в таборі "чорно-білих", футболіст двічі виходив на поле в матчах Кубка України, пише сайт клубу.

Гравець залучався до тренувань основної команди, але закріпитися в складі не зумів. В основному ж Максим Банасевич був задіяний в іграх U-21.

Нагадаємо, що першу частину поточного сезону Банасевич провів в оренді в Десні, за яку провів 14 матчів і забив 3 голи.