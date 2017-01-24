Останнє в розділі
Футбол. Зірка відправилася на збори
Футбол. Карпати виграли у Олмалика
79 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 13:14
Зоря розірвала контракт із захисником
Луганська Зоря розірвала контракт за обопільною згодою з півзахисником Максимом Банасевичем, який отримав статус вільного агента.
Хавбек виступав у Зорі, починаючи з сезону 2012/2013. За час, проведений в таборі "чорно-білих", футболіст двічі виходив на поле в матчах Кубка України, пише сайт клубу.
Гравець залучався до тренувань основної команди, але закріпитися в складі не зумів. В основному ж Максим Банасевич був задіяний в іграх U-21.
Нагадаємо, що першу частину поточного сезону Банасевич провів в оренді в Десні, за яку провів 14 матчів і забив 3 голи.
|Максим Банасевич
— 0
|
19.01.2017
Шовковський: Для мене ніколи не було проблемою говорити українською
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua