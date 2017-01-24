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24.01.2017  13:35

Зірка відправилася на збори

24 січня Зірка відправилась на навчально-тренувальні збори до Кіпру в місто Ая-Напа.

В. о. головного тренера Роман Монарьов узяв на тренувальні збори 26 футболістів, серед яких п’ять потенційних новачків:

воротарі: Роман Льопка, Євген Паст, Вадим Солдатенко (на перегляді);

захисники: Андрій Бацула, Олександр Кучеренко, Олександр Маткобожик, Федеріко Перейра, Дмитро Фатєєв;

півзахисники: Дмитро Білоног, Бруно, Кирило Дришлюк, Борха Екіса, Ігор Загальський, Олексій Збунь, Владислав Лупашко, Павло Полегенько, Роман Попов, Артем Щедрий, Микита Жуков (на перегляді), Максим Авер’янов (на перегляді), Максим Драченко (на перегляді);

нападники: Олександр Акименко, Джонатан Мойя, Артем Сітало, Олексій Чичиков, Дмитро Стефлюк (на перегляді).

На Кіпрі команда готуватиметься до 23 лютого. Перший контрольний матч з румунською Астрою відбудеться 26 січня. Загалом, у програмі першого двотижневого циклу зборів – чотири спаринги.
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