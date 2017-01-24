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17 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 13:44
Мораес повернувся в загальну групу
Нападник Динамо Жуніор Мораес приступив до тренувань в загальній групі.
Два дні форвард працював за індивідуальною програмою у зв'язку з м'язовим спазмом, отриманим в результаті крепатури на тлі навантажень, пише сайт клубу.
Через це Мораес пропустив товариські матчі проти Санкт-Паулі і Тяньцзінь Теда.
У поточному сезоні УПЛ 29-річний бразилець провів 16 матчів і забив 10 голів.
|Жуніор Мораес
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