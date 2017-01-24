Мораес повернувся в загальну групу

Нападник Динамо Жуніор Мораес приступив до тренувань в загальній групі.

Два дні форвард працював за індивідуальною програмою у зв'язку з м'язовим спазмом, отриманим в результаті крепатури на тлі навантажень, пише сайт клубу.

Через це Мораес пропустив товариські матчі проти Санкт-Паулі і Тяньцзінь Теда.

У поточному сезоні УПЛ 29-річний бразилець провів 16 матчів і забив 10 голів.