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Футбол. Перуджа підписала гравця на заміну Дроле, щоб прискорити його трансфер в Динамо
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346 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
24.01.2017  21:51

Перуджа підписала гравця на заміну Дроле, щоб прискорити його трансфер в Динамо

Перуджа підписала Матіа Мустаккьо з Про Верчеллі в якості заміни Жану-Армелю Дроло, котрого італійські ЗМІ сватають в Динамо.

Про це повідомляє портал  trgmedia.it.

За даними джерела, це має прискорити перехід 19-річного івуарійця в київський клуб.

За Дроле "біло-сині" нібито готові заплатити 2,5 млн євро, пише Динамомания.

Нагадаємо, що інтерес до Дроле так само проявляють Дженоа, Удінезе, Лаціо і Наполі.
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