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346 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 21:51
Перуджа підписала гравця на заміну Дроле, щоб прискорити його трансфер в Динамо
Перуджа підписала Матіа Мустаккьо з Про Верчеллі в якості заміни Жану-Армелю Дроло, котрого італійські ЗМІ сватають в Динамо.
Про це повідомляє портал trgmedia.it.
За даними джерела, це має прискорити перехід 19-річного івуарійця в київський клуб.
За Дроле "біло-сині" нібито готові заплатити 2,5 млн євро, пише Динамомания.
Нагадаємо, що інтерес до Дроле так само проявляють Дженоа, Удінезе, Лаціо і Наполі.
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19.01.2017
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