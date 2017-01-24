Останнє в розділі
82 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 22:10
Олімпік до кінця сезону втратив півзахисника
Півзахисник донецького Олімпіка Володимир Доронін, який отримав пошкодження у вчорашньому поєдинку команди проти Колоса, вже більше не зможе допомогти команді в цьому сезоні.
У футболіста діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв'язки.
Орієнтовні терміни відновлення - шість місяців, стало відомо footboom.com.
Доронін з'явився на полі у вчорашній грі на Меморіалі Макарова замість Андрія Богданова, який також отримав пошкодження, проте дограти матч до кінця йому не вдалося - після одного з стиків з суперником футболіст був змушений покинути поле за допомогою своїх товаришів.
У нинішньому сезоні на рахунку 24-річного футболіста 15 поєдинків в УПЛ, в яких він відзначився одним результативним пасом.
— 0
|
19.01.2017
Шовковський: Для мене ніколи не було проблемою говорити українською
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua