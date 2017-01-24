Олімпік до кінця сезону втратив півзахисника

Півзахисник донецького Олімпіка Володимир Доронін, який отримав пошкодження у вчорашньому поєдинку команди проти Колоса, вже більше не зможе допомогти команді в цьому сезоні.

У футболіста діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв'язки.

Орієнтовні терміни відновлення - шість місяців, стало відомо footboom.com.

Доронін з'явився на полі у вчорашній грі на Меморіалі Макарова замість Андрія Богданова, який також отримав пошкодження, проте дограти матч до кінця йому не вдалося - після одного з стиків з суперником футболіст був змушений покинути поле за допомогою своїх товаришів.

У нинішньому сезоні на рахунку 24-річного футболіста 15 поєдинків в УПЛ, в яких він відзначився одним результативним пасом.