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330 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 22:47
Подольськи оформив пента-трик в матчі Кубка Туреччини. ВІДЕО
Нападник Галатасарая Лукас Подольськи в матчі Кубка Туреччини забив 5 голів у ворота Ерзінджанспору (6:2).
Німецький футболіст двічі відзначився в першому таймі і три рази - в другому.
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19.01.2017
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