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95 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 22:54
ЗМІ: Страшкевич покинув розташування Зірки
Екс-півзахисник Карпат Вадим Страшкевич не підійшов Зірці і продовжує шукати нове місце роботи.
Повідомляється, що у вівторок, 24-го січня головний тренер кропивницького клубу Роман Монарьов вирішив залишити в команді тільки Максима Драченка, який вже відбув з іншими гравцями на тренувальний збір на Кіпр, пише Sport Arena.
Нагадаємо, 22-річний Вадим Страшкевич пішов з Карпат 10 січня, так як клуб розірвав з ним контракт.
У цьому сезоні Вадим провів в УПЛ тільки одну гру, частіше виступаючи в молодіжній першості.
Крім того, тривалий час півзахисник не грав, так як довго відновлювався після травми.
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19.01.2017
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