ЗМІ: Страшкевич покинув розташування Зірки

Екс-півзахисник Карпат Вадим Страшкевич не підійшов Зірці і продовжує шукати нове місце роботи.

Повідомляється, що у вівторок, 24-го січня головний тренер кропивницького клубу Роман Монарьов вирішив залишити в команді тільки Максима Драченка, який вже відбув з іншими гравцями на тренувальний збір на Кіпр, пише Sport Arena.

Нагадаємо, 22-річний Вадим Страшкевич пішов з Карпат 10 січня, так як клуб розірвав з ним контракт.

У цьому сезоні Вадим провів в УПЛ тільки одну гру, частіше виступаючи в молодіжній першості.

Крім того, тривалий час півзахисник не грав, так як довго відновлювався після травми.