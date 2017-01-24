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72 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 23:22
Кубок Іспанії. 1/4 фіналу. Алавес став першим півфіналістом, пройшовши Алькорон
Кубок Іспанії-2016/17 з футболу
Чвертьфінал
Матчі-відповідь
24 січня
Алавес - Алькорон 0:0
Алавес: Ортола, Гарсія Карнеро, Вігарай, Руано, Феддаль, Торрес, Крстічич, Катаї (Дейверсон, 84), Сантос, Токеро (Ібаї Гомес, 46), Собріно (Маркос Льоренте, 46)
Перший матч 2:0
— 0
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