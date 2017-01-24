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50 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 23:44
Кубок Італії. 1/4 фіналу. Наполі мінімально переміг Фіорентину
Кубок Італії-2016/17 з футболу
1/4 фіналу
24 січня
Наполі - Фіорентина 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Кальєхон (71)
Наполі: Рейна, Альбіоль, Стрінич (Маджо, 61), Хюсай, Максімович, Гамшик (Аллан, 82), Діавара, Кальєхон, Зелінськи, Інсіньє, Паволетті (Мертенс, 64)
Фіорентина: Тетерушану, Олівера, Томович, Асторі, Весіно, Санчес, Крістофоро (ілічич, 75), Бадель (Ель-Бабакар, 84), Бернардескі (Валеро, 75), Кьєза, Калінич
Попередження: Санчес (28), Олівера (37), Асторі (45), Томович (62), Хюсай (67), Ель-Бабакар (90+1), Кьєза (90+3), Інсіньє (90+3)
Вилучення: Хюсай (90), Оливера (90+4)
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