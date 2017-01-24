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36 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 23:50
Кубок французької ліги. ПСЖ без проблем переграв Бордо та вийшов у півфінал
Кубок французької Ліги-2016/17 з футболу
1/2 фіналу
24 січня
Бордо - ПСЖ 1:4 (1:1)
Голи: 0:1 - Ді Марія (19), 1:1 - Ролан (32), 1:2 - Кавані (60), 1:3 - Кавані (74), 1:4 - Ді Марія (81)
Бордо: Пріор, Левчук, Пундже, Гаїч, Паллуа (Плашил, 67), Вада (Траоре, 83), Сертич, Малком (Менез, 67), Тулалан, Камано, Ролан
ПСЖ: Трапп, Маркіньос, Максвелл, Меньє, Тіаго Сілва, Матюїді, Рабьо, Лукас Моура, Верратті (Нкунку, 79), Ді Марія, Кавані (Бен-Арфа, 83)
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