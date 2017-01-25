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49 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 08:30
Логінов не підійшов Олімпіку і повернувся в розташування Нафтовика
Нападник Олександр Логінов не підійшов Олімпіку.
Про це повідомив головний тренер Нафтовика Володимир Книш.
За його словами, гравець вже повернувся в розташування клубу.
25-річний Логінов в поточному сезоні Першої ліги провів 11 матчів і забив один м'яч.
Раніше була інформація, що Вовкодав не підійшов Олімпіку.
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