Логінов не підійшов Олімпіку і повернувся в розташування Нафтовика

Нападник Олександр Логінов не підійшов Олімпіку.

Про це повідомив головний тренер Нафтовика Володимир Книш.

За його словами, гравець вже повернувся в розташування клубу.

25-річний Логінов в поточному сезоні Першої ліги провів 11 матчів і забив один м'яч.

Раніше була інформація, що .