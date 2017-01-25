Російський клуб може перехопити у Динамо нападника

У Динамо з'явився конкурент в боротьбі за форварда Перуджі Жана-Армеля Дроле.

Як повідомляє сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марція, Краснодар, як і Динамо, зробив пропозицію про трансфер гравця. Деталі поки невідомі.

Обидва клуби стежили за грою 19-річного форварда з Кот-д'Івуару, як і скаути Аякса і ПСВ.

За два сезони в 34 матчах в клубі Серії Б футболіст забив 2 голи, віддав 7 гольових передач і отримав 6 жовтих карток, пише ua.tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Перуджа підписала гравця на заміну Дроле, щоб прискорити його трансфер в Динамо.