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454 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 09:17
Російський клуб може перехопити у Динамо нападника
У Динамо з'явився конкурент в боротьбі за форварда Перуджі Жана-Армеля Дроле.
Як повідомляє сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марція, Краснодар, як і Динамо, зробив пропозицію про трансфер гравця. Деталі поки невідомі.
Обидва клуби стежили за грою 19-річного форварда з Кот-д'Івуару, як і скаути Аякса і ПСВ.
За два сезони в 34 матчах в клубі Серії Б футболіст забив 2 голи, віддав 7 гольових передач і отримав 6 жовтих карток, пише ua.tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Перуджа підписала гравця на заміну Дроле, щоб прискорити його трансфер в Динамо.
|Жан-Армель Дроле
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