Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Олімпік підпише нападника Вереса
Зоря відправилася на збір до Туреччини
Шахтар полетів до Португалії без Будківського
Мілевський зустрівся в Туреччині з екс-партнером по Динамо
Російський клуб може перехопити у Динамо нападника
Логінов не підійшов Олімпіку і повернувся в розташування Нафтовика


Новини
10:45
Бокс. Бій Кличко - Джошуа стане частиною турніру за титул єдиного чемпіона WBA
10:38
Футбол. Олімпік підпише нападника Вереса
10:27
Футбол. Зоря відправилася на збір до Туреччини
10:13
Футбол. Шахтар полетів до Португалії без Будківського
09:38
Хокей. НХЛ. Монреаль виграв у Калгарі, Чикого поступився Тампі. Інші матчі
09:26
Футбол. Мілевський зустрівся в Туреччині з екс-партнером по Динамо
09:17
Футбол. Російський клуб може перехопити у Динамо нападника
08:49
Баскетбол. НБА. Дабл-дабл Леня не допоміг Фініксу в матчі з Міннесотою. Інші матчі
08:30
Футбол. Логінов не підійшов Олімпіку і повернувся в розташування Нафтовика
08:10
Бокс. Джошуа: Поєдинок з Кличком - визначальний для мене бій
Усі новини
454 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
25.01.2017  09:17

Російський клуб може перехопити у Динамо нападника

У Динамо з'явився конкурент в боротьбі за форварда Перуджі Жана-Армеля Дроле.

Як повідомляє сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марція, Краснодар, як і Динамо, зробив пропозицію про трансфер гравця. Деталі поки невідомі.

Обидва клуби стежили за грою 19-річного форварда з Кот-д'Івуару, як і скаути Аякса і ПСВ.

За два сезони в 34 матчах в клубі Серії Б футболіст забив 2 голи, віддав 7 гольових передач і отримав 6 жовтих карток, пише ua.tribuna.com. 

Раніше повідомлялося, що Перуджа підписала гравця на заміну Дроле, щоб прискорити його трансфер в Динамо.

Жан-Армель Дроле
Коментарі
 — 0
Читай також
Перуджа підписала гравця на заміну Дроле, щоб прискорити його трансфер в Динамо
Галатасарай готовий дати за захисника Динамо 5 мільйонів євро
Ескобар у Динамо не повернувся, а працює на батьківщині з особистим тренером
Дніпро програв загребському Динамо

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
19.01.2017

Шовковський: Для мене ніколи не було проблемою говорити українською
Воротар розповів, чому вирішив завершити кар'єру.
Бланко Лещук, після підписання угоди із Шахтарем, заговорив про можливий виступ за збірну України
УПЛ. Підсумки. Відкриття першої частини сезону
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter