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532 перегляди Версія для друку Коментарі [ 1 ]25.01.2017 09:26
Мілевський зустрівся в Туреччині з екс-партнером по Динамо
Нападник Тосно Артем Мілевський весело проводить час на зборах у Туреччині.
Екс-форвард Динамо зустрівся з колишнім партнером по команді Гораном Поповим.
Раніше повідомлялося, що Мілевський має проблемний кредит в Приватбанку за розбитий Ferrari.
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Vladyslav Serdiuk _ 25.01.2017 11:10
А бабуся Віра з буд 15 з ким зустрілася? Чому Ви про неї не пишете?
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