Мілевський зустрівся в Туреччині з екс-партнером по Динамо Нападник Тосно Артем Мілевський весело проводить час на зборах у Туреччині. Екс-форвард Динамо зустрівся з колишнім партнером по команді Гораном Поповим. Банда собралась на турецких берегах 🔝🔝🔝😂😂😂👍🏻👍🏻👍🏻⚽️⚽️⚽️💪🏻💪🏻💪🏻👌🏻👌🏻👌🏻 Фото опубликовано 🔶Mr. Pankov Aleksandr🔶 (@mr_pankov_aleksandr_official) Янв 24 2017 в 10:07 PST Раніше повідомлялося, що Мілевський має проблемний кредит в Приватбанку за розбитий Ferrari.

Коментарі — 1

А бабуся Віра з буд 15 з ким зустрілася? Чому Ви про неї не пишете?

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