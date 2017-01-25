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532 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
25.01.2017  09:26

Мілевський зустрівся в Туреччині з екс-партнером по Динамо

Нападник Тосно Артем Мілевський весело проводить час на зборах у Туреччині.

Екс-форвард Динамо зустрівся з колишнім партнером по команді Гораном Поповим.

Банда собралась на турецких берегах 🔝🔝🔝😂😂😂👍🏻👍🏻👍🏻⚽️⚽️⚽️💪🏻💪🏻💪🏻👌🏻👌🏻👌🏻

Фото опубликовано 🔶Mr. Pankov Aleksandr🔶 (@mr_pankov_aleksandr_official) Янв 24 2017 в 10:07 PST

Раніше повідомлялося, що Мілевський має проблемний кредит в Приватбанку за розбитий Ferrari.
Коментарі
 — 1
Vladyslav Serdiuk _ 25.01.2017 11:10
А бабуся Віра з буд 15 з ким зустрілася? Чому Ви про неї не пишете?
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