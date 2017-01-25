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142 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 10:13
Шахтар полетів до Португалії без Будківського
Шахтар відправився на збір до Португалії.
Там "гірників" вже чекає тренерський штаб, передає Футбол 1.
У складі делегації донецького клубу був відсутній Пилип Будківський, який буде собі шукати новий клуб.
Не було в складі і Гіоргі Арабідзе - він буде працювати з дублем.
Раніше була інформація, що Фонсека не прилетів з Шахтарем в Україну.
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