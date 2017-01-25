Шахтар полетів до Португалії без Будківського

Шахтар відправився на збір до Португалії.

Там "гірників" вже чекає тренерський штаб, передає Футбол 1.

У складі делегації донецького клубу був відсутній Пилип Будківський, який буде собі шукати новий клуб.

Не було в складі і Гіоргі Арабідзе - він буде працювати з дублем.

Раніше була інформація, що Фонсека не прилетів з Шахтарем в Україну.