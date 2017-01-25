Зоря відправилася на збір до Туреччини
25-го січня делегація луганської Зорі взяла курс на Туреччину.
"Чорно-білі" пробудуть на турецькій землі до 7-го лютого, пише сайт клубу.
На збори Юрій Вернидуб взяв наступних футболістів: Олексій Шевченко, Ігор Левченко, Олег Чуваєв, Євген Опанасенко, Артем Гордієнко, Григорій Ярмаш, В'ячеслав Чечер, Едуард Соболь, Михайло Шершень, Микита Каменюка, Рафаель Форстер, Артем Сухоцький, Анджело Качавенда, Пауліньо, Іван Петряк, Джаба Ліпартія, Руслан Бабенко, Дмитро Гречишкін, Ігор Чайковський, Желько Любенович, Ігор Харатін, Єгор шавлії, Гегам Кадімян, Денніс Бонавентуре, Владислав Сандрак-Вінницький, Владислав Кулач, Денис Безбородько.
Раніше повідомлялося, що Зоря розірвала контракт із захисником.
Також була інформація, що Зоря продовжила контракт із Гордієнком.
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19.01.2017
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