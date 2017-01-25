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62 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 10:38
Олімпік підпише нападника Вереса
З усіх футболістів, які були на перегляді в Олімпіку, контракти будуть укладені тільки з двома.
Крім Івана Брікнера, про якого повідомлялося раніше, склад донецької команди поповнить нападник Вереса Михайло Сергійчук.
Контракти з цими футболістами будуть підписані найближчим часом, - повідомляє Футбол 1.
Раніше повідомлялося, що Логінов не підійшов Олімпіку і повернувся в розташування Нафтовика.
|Михайло Сергійчук
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19.01.2017
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