Олімпік підпише нападника Вереса

З усіх футболістів, які були на перегляді в Олімпіку, контракти будуть укладені тільки з двома.

Крім Івана Брікнера, про якого повідомлялося раніше, склад донецької команди поповнить нападник Вереса Михайло Сергійчук.

Контракти з цими футболістами будуть підписані найближчим часом, - повідомляє Футбол 1.

Раніше повідомлялося, що Логінов не підійшов Олімпіку і повернувся в розташування Нафтовика.