Трансфер захисника збірної Угорщини в Динамо може зірватись

Захисник збірної Угорщини Тамаш Кадар може не перейти в київське Динамо.

Як інформує познанське відділення газети Wyborcza, польський Лех все ще не отримав від українського клубу пропозицію, яка задовольнила б його вимоги.

Попри те, що Динамо запропонувало за Кадара найбільше з усіх зацікавлених клубів, власникам познанського клубу цього досі замало.

У Києві 26-річному угорцю запропонували більшу зарплату, ніж в англійських Бірмінгемі і Лестері, але обидва ці фактори не наближають трансферу.

Лех не випускає Тамаша в товариських матчах на зборах у Кіпрі, але й відпускати не поспішає.

Познанці чекають від Динамо покращеної пропозиції.

Якщо не вигорить з киянами, Кадар має й інші варіанти, і трансфер відбудеться або взимку, або вже під час літнього трансферного вікна, пише Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що сторони ще минулого тижня домовилися про трансфер угорця за 2,5 млн євро плюс бонуси.