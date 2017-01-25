Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Олександрія обіграла румунів
Фонсека взяв в Португалію 28 гравців Шахтаря
Динамо - в топ-5 клубів Європи за спадом середньої відвідуваності матчів
Контрольні матчі. Динамо програло Ліферінгу, а Дніпро поступився Хайдуку
Карпати завершили перші збори
Трансфер захисника збірної Угорщини в Динамо може зірватись


Новини
19:01
Легка атлетика. В Усейна Болта відібрали золото Олімпіади в естафеті в Лондоні через допінг його партнера по команді
18:43
Футбол. Олександрія обіграла румунів
18:26
Футбол. Фонсека взяв в Португалію 28 гравців Шахтаря
18:20
Футбол. Динамо - в топ-5 клубів Європи за спадом середньої відвідуваності матчів
18:01
Футбол. Контрольні матчі. Динамо програло Ліферінгу, а Дніпро поступився Хайдуку
17:40
Футбол. Карпати завершили перші збори
17:19
Плавання. Росія відмовилася від проведення етапу Світової серії-2017 з синхронного плавання
17:13
Олімпіада. Російська легкоатлетка через допінг позбавлена двох медалей Олімпійських ігор
16:50
Легка атлетика. Російська чемпіонка світу готова виступати під нейтральним прапором
16:42
Футбол. Трансфер захисника збірної Угорщини в Динамо може зірватись
Усі новини
329 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
25.01.2017  16:42

Трансфер захисника збірної Угорщини в Динамо може зірватись

Захисник збірної Угорщини Тамаш Кадар може не перейти в київське Динамо.

Як інформує познанське відділення газети Wyborcza, польський Лех все ще не отримав від українського клубу пропозицію, яка задовольнила б його вимоги.

Попри те, що Динамо запропонувало за Кадара найбільше з усіх зацікавлених клубів, власникам познанського клубу цього досі замало.

У Києві 26-річному угорцю запропонували більшу зарплату, ніж в англійських Бірмінгемі і Лестері, але обидва ці фактори не наближають трансферу.

Лех не випускає Тамаша в товариських матчах на зборах у Кіпрі, але й відпускати не поспішає.

Познанці чекають від Динамо покращеної пропозиції.

Якщо не вигорить з киянами, Кадар має й інші варіанти, і трансфер відбудеться або взимку, або вже під час літнього трансферного вікна, пише Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що сторони ще минулого тижня домовилися про трансфер угорця за 2,5 млн євро плюс бонуси.
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
25.01.2017

Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
Цього разу увагу вболівальників прикули наші гравці у першостях Іспанії та Бельгії.
Шовковський: Для мене ніколи не було проблемою говорити українською
Бланко Лещук, після підписання угоди із Шахтарем, заговорив про можливий виступ за збірну України
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter