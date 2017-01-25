Карпати завершили перші збори

Гравці Карпат завершили перші зимові збори, що проходили у Туреччині.

Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Після двох матчів проти Олмалика та Акжайика, "карпатівці" отримали добру можливість перепочити – зранку "леви" провели відновлювальне тренування, більшість часу якого було присвячене грі в тенісбол.

Уже в четвер зранку "зелено-білі" вирушать до Львова, де пройде черговий етап підготовки до весняної частини чемпіонату.

На початку лютого команда знову вирушить до Антальї на другі закордонні збори.

Нагадаємо, що за два тижні, окрім тренувань, карпатівці провели 4 спаринги, два з яких завершилися внічию, ще по разу "леви" перемагали та програвали.