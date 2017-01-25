Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Олександрія обіграла румунів
Фонсека взяв в Португалію 28 гравців Шахтаря
Динамо - в топ-5 клубів Європи за спадом середньої відвідуваності матчів
Контрольні матчі. Динамо програло Ліферінгу, а Дніпро поступився Хайдуку
Карпати завершили перші збори
Трансфер захисника збірної Угорщини в Динамо може зірватись


Новини
19:01
Легка атлетика. В Усейна Болта відібрали золото Олімпіади в естафеті в Лондоні через допінг його партнера по команді
18:43
Футбол. Олександрія обіграла румунів
18:26
Футбол. Фонсека взяв в Португалію 28 гравців Шахтаря
18:20
Футбол. Динамо - в топ-5 клубів Європи за спадом середньої відвідуваності матчів
18:01
Футбол. Контрольні матчі. Динамо програло Ліферінгу, а Дніпро поступився Хайдуку
17:40
Футбол. Карпати завершили перші збори
17:19
Плавання. Росія відмовилася від проведення етапу Світової серії-2017 з синхронного плавання
17:13
Олімпіада. Російська легкоатлетка через допінг позбавлена двох медалей Олімпійських ігор
16:50
Легка атлетика. Російська чемпіонка світу готова виступати під нейтральним прапором
16:42
Футбол. Трансфер захисника збірної Угорщини в Динамо може зірватись
Усі новини
101 перегляд Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
25.01.2017  17:40

Карпати завершили перші збори

Гравці Карпат завершили перші зимові збори, що проходили у Туреччині.

Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Після двох матчів проти Олмалика та Акжайика, "карпатівці" отримали добру можливість перепочити – зранку "леви" провели відновлювальне тренування, більшість часу якого було присвячене грі в тенісбол.

Уже в четвер зранку "зелено-білі" вирушать до Львова, де пройде черговий етап підготовки до весняної частини чемпіонату.

На початку лютого команда знову вирушить до Антальї на другі закордонні збори.

Нагадаємо, що за два тижні, окрім тренувань, карпатівці провели 4 спаринги, два з яких завершилися внічию, ще по разу "леви" перемагали та програвали.
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
25.01.2017

Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
Цього разу увагу вболівальників прикули наші гравці у першостях Іспанії та Бельгії.
Шовковський: Для мене ніколи не було проблемою говорити українською
Бланко Лещук, після підписання угоди із Шахтарем, заговорив про можливий виступ за збірну України
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter