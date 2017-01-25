Останнє в розділі
101 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 17:40
Карпати завершили перші збори
Гравці Карпат завершили перші зимові збори, що проходили у Туреччині.
Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.
Після двох матчів проти Олмалика та Акжайика, "карпатівці" отримали добру можливість перепочити – зранку "леви" провели відновлювальне тренування, більшість часу якого було присвячене грі в тенісбол.
Уже в четвер зранку "зелено-білі" вирушать до Львова, де пройде черговий етап підготовки до весняної частини чемпіонату.
На початку лютого команда знову вирушить до Антальї на другі закордонні збори.
Нагадаємо, що за два тижні, окрім тренувань, карпатівці провели 4 спаринги, два з яких завершилися внічию, ще по разу "леви" перемагали та програвали.
— 0
|
25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua