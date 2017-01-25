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310 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 18:01
Контрольні матчі. Динамо програло Ліферінгу, а Дніпро поступився Хайдуку
Українські клуби продовжують підготовку до весняної частини чемпіонату УПЛ.
Так, на треновульних зборах дніпровський Дніпро програв хорватському Хайдуку, а київське Динамо поступилося Ліферінгу, який представляє чемпіонат Австрії.
Контрольні матчі з футболу
25 січня
Дніпро (Україна) - Хайдук (Хорватія) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - Влашич (2), 0:2 - Охандза (63)
Динамо Київ (Україна) - Ліферінг (Австрія) 1:3 (1:0)
Голи: 1:0 - Ярмоленко (27, пен), 1:1 - Хайдара (47), 1:2 - Штурм (78), 1:3 - Гробовач (90)
Динамо (1-й тайм): Бущан, Тимчик, Віда, Корзун, Антунеш, Шепелєв, Гармаш, Буяльський, Гонсалес, Ярмоленко, Мораєс
Динамо (2-й тайм): Рудько, Морозюк, Хачеріді, Лук'янчук, Михайличенко, Рибалка, Сидорчук, Громов, Циганков, Бесєдін, Яремчук
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25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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