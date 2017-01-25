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59 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 18:20
Динамо - в топ-5 клубів Європи за спадом середньої відвідуваності матчів
Матчі київського клубу в чемпіонаті України стали відвідувати в середньому на 6235 глядачів менше.
Київське Динамо зайняло 5-е місце в рейтингу спаду середньої відвідуваності матчів європейських чемпіонатів.
Такі дані наведені у 8-му порівняльному звіті УЄФА з ліцензування клубів, який вийшов у січні 2017-го.
Середня відвідуваність ігор Динамо в УПЛ, за даними УЄФА, впала на 6235 осіб.
У сезоні 2014/15 середня відвідуваність матчів "біло-синіх" становила 19 254 глядачі, а в сезоні 2015/16 – 13 019 осіб, пише Футбол 24.
Найбільший спад середньої відвідуваності у римського Лаціо (на 13 924 глядачі).
На другому місці – Марсель (11 115), 3-я - Валенсія (6 765), 4-й – Лілль (6 284).
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25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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