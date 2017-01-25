Динамо - в топ-5 клубів Європи за спадом середньої відвідуваності матчів

Матчі київського клубу в чемпіонаті України стали відвідувати в середньому на 6235 глядачів менше.

Київське Динамо зайняло 5-е місце в рейтингу спаду середньої відвідуваності матчів європейських чемпіонатів.

Такі дані наведені у 8-му порівняльному звіті УЄФА з ліцензування клубів, який вийшов у січні 2017-го.

Середня відвідуваність ігор Динамо в УПЛ, за даними УЄФА, впала на 6235 осіб.

У сезоні 2014/15 середня відвідуваність матчів "біло-синіх" становила 19 254 глядачі, а в сезоні 2015/16 – 13 019 осіб, пише Футбол 24.

Найбільший спад середньої відвідуваності у римського Лаціо (на 13 924 глядачі).

На другому місці – Марсель (11 115), 3-я - Валенсія (6 765), 4-й – Лілль (6 284).