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94 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 18:26
Фонсека взяв в Португалію 28 гравців Шахтаря
Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека узяв на португальський збір 28 гравців.
Воротарі: Микита Шевченко, Олег Кудрик, Антон Каніболоцький, Андрій П`ятов;
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Богдан Бутко, Олександр Кучер, Даріо Срна, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Ісмаїлі, Василь Кобін, Марсіо Азеведо;
Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Максим Малишев, В'ячеслав Танковський, Олександр Зубков, Тайсон, Марлос, Дентінью, Алан Патрік, Фред, Бернард;
Нападники: Андрій Борячук, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
Нагадаємо, в Португалії Шахтар гратиме в міжнародному турнірі Atlantic CUP, повідомляє офіційний сайт гірників.
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25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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