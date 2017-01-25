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25.01.2017  18:26

Фонсека взяв в Португалію 28 гравців Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека узяв на португальський збір 28 гравців.

Воротарі: Микита Шевченко, Олег Кудрик, Антон Каніболоцький, Андрій П`ятов;

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Богдан Бутко, Олександр Кучер, Даріо Срна, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Ісмаїлі, Василь Кобін, Марсіо Азеведо;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Максим Малишев, В'ячеслав Танковський, Олександр Зубков, Тайсон, Марлос, Дентінью, Алан Патрік, Фред, Бернард;

Нападники: Андрій Борячук, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Нагадаємо, в Португалії Шахтар гратиме в міжнародному турнірі Atlantic CUP, повідомляє офіційний сайт гірників.
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