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28 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 18:43
Олександрія обіграла румунів
ФК Олександрія у третьому поєдинку на зборах в Туреччині перемогла румунський Газ-метан.
У чемпіонаті Румунії цей клуб займає четверте місце з 14-ти команд, відстаючи від лідера турніру Вііторула на 8 очок.
Контрольний матч
Олександрія (Україна) - Газ-метан (Румунія) - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Чорний (64)
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