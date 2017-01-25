Олександрія обіграла румунів

ФК Олександрія у третьому поєдинку на зборах в Туреччині перемогла румунський Газ-метан.

У чемпіонаті Румунії цей клуб займає четверте місце з 14-ти команд, відстаючи від лідера турніру Вііторула на 8 очок.

Контрольний матч

Олександрія (Україна) - Газ-метан (Румунія) - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Чорний (64)