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25.01.2017
76 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 21:34
Кассано розірвав контракт із Сампдорією
Нападник Сампдорії Антоніо Кассано розірвав контракт з клубом.
Про це повідомляє СЭ з посиланням на офіційний сайт генуезців.
Угода розірвана з обопільної згоди. У нинішньому сезоні Кассано не виходив на поле із-за відмови покидати команду минулого літа.
Кассано дозволили підтримувати форму, тренуючись з молодіжною командою Сампдорії, поки він шукає собі новий клуб.
|Антоніо Кассано
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25.01.2017
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