Кассано розірвав контракт із Сампдорією

Нападник Сампдорії Антоніо Кассано розірвав контракт з клубом.

Про це повідомляє СЭ з посиланням на офіційний сайт генуезців.

Угода розірвана з обопільної згоди. У нинішньому сезоні Кассано не виходив на поле із-за відмови покидати команду минулого літа.

Кассано дозволили підтримувати форму, тренуючись з молодіжною командою Сампдорії, поки він шукає собі новий клуб.