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25.01.2017  21:54

Ворскла в Туреччині поступилася полякам

У другому матчі на зборі в Туреччині Ворскла з рахунком 0:1 програла польському клубу Термаліка.

Контрольний матч

Ворскла (Україна) - Термаліка (Польща) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Кендзера (63).

Ворскла (1-й тайм): Сарнавський, Сапай, Чеснаков, Остапенко, Ребенок, Одарюк, Ткачук, Кравченко, Мякушко, Загорулько, Хльобас.

(2-й тайм): Шуст, Ковтун, Кушніренко, Чеснаков (Штаненко, 59), Кунєв, Насібулін, Кравченко (Мельник, 59; Тищенко, 79), Заричнюк, Одарюк (Шаповал, 59), Якубов, Дегтярьов.
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