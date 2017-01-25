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25.01.2017
105 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 21:54
Ворскла в Туреччині поступилася полякам
У другому матчі на зборі в Туреччині Ворскла з рахунком 0:1 програла польському клубу Термаліка.
Контрольний матч
Ворскла (Україна) - Термаліка (Польща) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Кендзера (63).
Ворскла (1-й тайм): Сарнавський, Сапай, Чеснаков, Остапенко, Ребенок, Одарюк, Ткачук, Кравченко, Мякушко, Загорулько, Хльобас.
(2-й тайм): Шуст, Ковтун, Кушніренко, Чеснаков (Штаненко, 59), Кунєв, Насібулін, Кравченко (Мельник, 59; Тищенко, 79), Заричнюк, Одарюк (Шаповал, 59), Якубов, Дегтярьов.
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25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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