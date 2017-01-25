Одноклубника Федецького вигнали з команди через підтримку екстремістів

Атакуючий півзахисник Еніс Бен-Хатіра допомагав екстремістській організації на Далекому Сході, за що був вигнаний з Дармштадта.

Про це повідомляє Sport Arena.

Бен-Хатіра виявився членом організації "Ansaar International", яка пов'язана з терористами на Далекому Сході. "Ansaar International" займається збором грошей по всій Німеччині для допомоги екстремістам в Сирії, Сомалі, Афганістані та Палестині.

У Німеччині ця організація визнана незаконною.

Бен-Хатіра надавав гуманітарну допомогу в Секторі Газа. Тунісець постачав туди воду і пожертвував кошти на будівництво дитячого будинку, в якому живуть діти, постраждалі від бойових дій.

Також Еніс брав участь в організації футбольного турніру, в якому взяли участь 300 палестинських сиріт. Подібні дії були негативно сприйняті не тільки пресою і німецьким урядом, але і керівництвом "Дармштадта". Сьогодні стало відомо, що клуб і футболіст розірвали контракт з обопільної згоди.

Нагадаємо, що за Дармштадт грає футболіст збірної України Артем Федецький, а також ще два укоаїнці - Денис Олійник та Ігор Березовський.