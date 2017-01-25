Кубок Іспанії. 1/4 фіналу. Сельта пройшла Реал, Атлетико - Ейбар
Кубок Іспанії
1/4 финала
Матчі-відповідь
Ейбар – Атлетико 2:2 (0:0)
Голи: 0:1 – Хіменес (49), 1:1 – Енрік (73), 2:1 – Леон (80), 2:2 – Хуанфран (85).
Ейбар: Йоель, Гальвес, дос Сантос, Капа, Дорріо (Енрік, 73), Пенья, Ріко (Дані Гарсія, 34), Рівера, Саррьєгі (Леон, 73), Бебе, Нано.
Атлетико: Мойя, Хіменес, Люка Ернандес, Хуанфран, Савич, Сауль (Коке, 62), Габі, Гайтан (Врсалько, 74), Корреа, Гамейро (Феррейра Карраско, 62), Торрес.
Попередження: Ріко (15), Люка Эрнандес (40), Бебе (60).
Перший матч - 0:3.
Сельта – Реал Мадрид 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 – Даніло (44), 1:1 – Роналду (62), 2:1 – Васс (85), 2:2 – Васкес (90).
Сельта: Альварес, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Васс (Гомес, 88), Радоя, Діас, Бонгонда, Аспас, Гвідетті (Хосабед, 84).
Реал Мадрид: Касілья, Начо, Рамос, Даніло, Кроос, Ковачич, Каземіро (Діас, 89), Асенсіо (Васкес, 76), Іско (Мората, 80), Бензема, Роналду.
Попередження: Мальо (35), Васс (54), Кастро (72), Даніло (75).
Перший матч - 2:1.
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25.01.2017
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