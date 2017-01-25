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25.01.2017
101 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 23:02
Кубок Африки. 3 тур. Єгипет обіграв Гану, Уганда та Малі зігали унічию
Кубок Африки
3-й тур
25 січня
Група D
Єгипет – Гана 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Салах (11).
Уганда – Малі 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – Мійя (23), 1:1 – Біссума (73).
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25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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