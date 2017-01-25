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25.01.2017
185 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 23:28
Теодорчик забив 25-й гол за Андерлехт. ВІДЕО
Нападник київського Динамо Лукаш Теодорчик відзначився забитим м'ячем за Андерлехт в матчі чемпіонату Бельгії проти Вестенрло (4:2).
Цей гол став 25-м для поляка за брюссельцев в усіх змаганнях.
Tymczasem pierwszego gola w 2017 roku strzela Łukasz Teodorczyk!https://t.co/UAHAdUtiSE— Nasz Futbol (@NaszFutbol) 25 січня 2017 р.
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25.01.2017
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