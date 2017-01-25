Теодорчик забив 25-й гол за Андерлехт. ВІДЕО

Нападник київського Динамо Лукаш Теодорчик відзначився забитим м'ячем за Андерлехт в матчі чемпіонату Бельгії проти Вестенрло (4:2).

Цей гол став 25-м для поляка за брюссельцев в усіх змаганнях.