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25.01.2017
94 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 23:54
Кубок Італії. Ювентус здолав Мілан і вийшов до півфіналу
Кубок Італії
1/4 фінала
25 січня
Ювентус – Мілан 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – Дібала (10), 2:0 – Пьянич (21), 2:1 – Бакка (53).
Ювентус: Нето, Бонуччі, Ругані, Бардзальі, Асамоа, Пьянич, Хедіра, Куадрадо, Ігуаін, Дібала (Алекс Сандро, 67), Манджукич.
Мілан: Доннарумма, Сапата, Романьолі, Абате (Пашалич, 64), Антонеллі, Локателлі, Бертолаччі (Хонда, 90), Бонавентура, Куцка, Сусо, Бакка (Деулофеу, 80).
Попередження: Куцка (20), Пьянич (30), Локателлі (33), Манджукич (44), Бонуччі (68), Алекс Сандро (71), Антонеллі (72), Сапата (74).
Вилучення: Локателлі (54).
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25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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