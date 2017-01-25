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25.01.2017
132 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 23:57
Кубок англійської ліги. 1/2 фіналу. Саутгемптон вибив Ліверпуль
Кубок англійськой ліги
1/2 фінала
Другі матчі
Ліверпуль – Саутгемптон 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Лонг (90)
Ліверпуль: Каріус, Александер-Арнолд, Ловрен, Матіп, Лаллана, Хендерсон, Коутінью (Вейналдум, 87), Джан (Орігі, 78), Фірміно, Мілнер, Старрідж.
Саутгемптон: Форстер, Стівенс, Бертран, Соареш, Йосіда, Тадич, Ворд-Проуз (Хейбьєрг, 59), Редмонд (Сімс, 81), Девіс, Родрігес (Лонг, 46), Ромеу.
Перший матч – 0:1.
— 0
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25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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