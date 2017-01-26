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25.01.2017
41 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 00:02
Кубок французької ліги. 1/2 фіналу. Монако з мінімальним рахунком обіграв Нансі
Кубок французької ліги
1/2 фінала
25 січня
Монако – Нансі 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Фалькао (45).
Монако: Субашич, Жемерсон, Раджи, Сідібе, Туре, Бакайоко, Моутінью, Лемар, Бернарду Сілва (Фабінью, 68), Мбаппе (Менді, 88), Фалькао (Жермен, 77).
Нансі: Нді Ассембе, Баділа, Діаньє, Мюраторі, Сету, Гіделейе, Діарра (Мауасса, 76), Діа (Робік, 66), Кюффо, Кура (Кулібалі, 74), Дале.
Попередження: Баділа (41), Мюраторі (45), Моутінью (62), Робік (82), Лемар (85).
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25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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