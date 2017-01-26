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26.01.2017  00:02

Кубок французької ліги. 1/2 фіналу. Монако з мінімальним рахунком обіграв Нансі

Кубок французької ліги

1/2 фінала

25 січня

Монако – Нансі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Фалькао (45).

Монако: Субашич, Жемерсон, Раджи, Сідібе, Туре, Бакайоко, Моутінью, Лемар, Бернарду Сілва (Фабінью, 68), Мбаппе (Менді, 88), Фалькао (Жермен, 77).

Нансі: Нді Ассембе, Баділа, Діаньє, Мюраторі, Сету, Гіделейе, Діарра (Мауасса, 76), Діа (Робік, 66), Кюффо, Кура (Кулібалі, 74), Дале.

Попередження: Баділа (41), Мюраторі (45), Моутінью (62), Робік (82), Лемар (85).
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