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117 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
26.01.2017  13:41

До контрольних матчів Шахтаря у Португалії додався поєдинок з Аустрією

У програмі тренувальних зборів "гірників" у Португалії є зміни.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

27 січня команда проведе контрольний матч з представником чемпіонату Австрії - Аустрією (Відень).

Початок - о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, Фонсека взяв у Португалію 28 гравців Шахтаря.

 
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