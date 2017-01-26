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117 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 13:41
До контрольних матчів Шахтаря у Португалії додався поєдинок з Аустрією
У програмі тренувальних зборів "гірників" у Португалії є зміни.
Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
27 січня команда проведе контрольний матч з представником чемпіонату Австрії - Аустрією (Відень).
Початок - о 17:30 за київським часом.
Нагадаємо, Фонсека взяв у Португалію 28 гравців Шахтаря.
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