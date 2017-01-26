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26.01.2017  14:12

КАН-2017. В 1/4 фіналу Сенегал зіграє з Камеруном. Інші чвертьфінальні пари

На Кубку африканських націй-2017, який перетнув свій екватор у Габоні, визначилися всі учасники 1/4 фіналу.

Отож, між собою зіграють:

Кубок африканських націй-2017 з футболу

Габон

1/4 фіналу

Буркіна-Фасо - Туніс

Сенегал - Камерун

Єгипет - Марокко

ДР Конго - Гана

Поєдинки цієї стадії відбудуться 28 та 29 січня.

Півфінали заплановані на 1-2 лютого, а вирішальний поєдинок - на 5 лютого.

Нагадаємо, в останніх матчах групового турніру Єгипет обіграв Гану, а Уганда та Малі зігали внічию.
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