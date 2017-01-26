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213 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 14:12
КАН-2017. В 1/4 фіналу Сенегал зіграє з Камеруном. Інші чвертьфінальні пари
На Кубку африканських націй-2017, який перетнув свій екватор у Габоні, визначилися всі учасники 1/4 фіналу.
Отож, між собою зіграють:
Кубок африканських націй-2017 з футболу
Габон
1/4 фіналу
Буркіна-Фасо - Туніс
Сенегал - Камерун
Єгипет - Марокко
ДР Конго - Гана
Поєдинки цієї стадії відбудуться 28 та 29 січня.
Півфінали заплановані на 1-2 лютого, а вирішальний поєдинок - на 5 лютого.
Нагадаємо, в останніх матчах групового турніру Єгипет обіграв Гану, а Уганда та Малі зігали внічию.
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