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141 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 14:37
Півзахисник Палермо відмовив Динамо та переходить у Дженоа
Шведський півзахисник Палермо Оскар Гільємарк залишає свій нинішній клуб.
Однак футболіст переходить не у київське Динамо, а у стан іншого представника чемпіонату Італії - Дженоа.
У четвер, 26 січня, Оскар проходив медогляд саме у клубі Серії А.
Про це італійський журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив на своєму сайті.
Нагадаємо, була інформація, що у Палермо чекали на відповідь від Динамо щодо можливого трансферу Гільємарка.
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25.01.2017
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