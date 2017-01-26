Півзахисник Палермо відмовив Динамо та переходить у Дженоа

Шведський півзахисник Палермо Оскар Гільємарк залишає свій нинішній клуб.

Однак футболіст переходить не у київське Динамо, а у стан іншого представника чемпіонату Італії - Дженоа.

У четвер, 26 січня, Оскар проходив медогляд саме у клубі Серії А.

Про це італійський журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив на своєму сайті.

Нагадаємо, була інформація, що у Палермо чекали на відповідь від Динамо щодо можливого трансферу Гільємарка.