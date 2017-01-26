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24 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 15:18
Зірка підтвердила, що розірвала контракт з іспанцем Айтором
Іспанський легіонер Фернандес Лопес Айтор більше не є гравцем Зірки.
Контракт з півзахисником був розірваний за обопільною згодою сторін, інформує офіційний сайт кропивницького клубу.
Айтор приєднався до команди у вересні минулого року. В офіційних матчах у складі кропивничан він дебютував 17 вересня 2016 року, вийшовши на заміну у виїзному поєдинку проти Дніпра.
Загалом же у футболці Зірки він провів 9 ігор, голів не забивав.
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