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26.01.2017  15:18

Зірка підтвердила, що розірвала контракт з іспанцем Айтором

Іспанський легіонер Фернандес Лопес Айтор більше не є гравцем Зірки.

Контракт з півзахисником був розірваний за обопільною згодою сторін, інформує офіційний сайт кропивницького клубу.

Айтор приєднався до команди у вересні минулого року. В офіційних матчах у складі кропивничан він дебютував 17 вересня 2016 року, вийшовши на заміну у виїзному поєдинку проти Дніпра.

Загалом же у футболці Зірки він провів 9 ігор, голів не забивав.

 
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