Анжі не планує повертати Будківського

Анжі поки не планує повертати українського нападника Пилипа Будківського, який починав сезон-2016/17 у махачкалінському клубі.

Про це розповів керівник прес-служби клубу Айдемір Даганом.

Нагадаємо, футболіст працював разом з "гірниками" в Іспанії, але на другий збір із Шахтарем не полетів.

"Жодних розмов про повернення Будківського в Анжі поки не було", - сказав він.

"Осман Кадієв на зустрічі з уболівальниками сказав, що хотів би бачити цього футболіста у команді, однак існує багато "але", - йитує Даганова "Чемпионат".

Зауважимо, що раніше була інформація про повернення Будківського в Анжі.