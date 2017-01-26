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43 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 15:37
Анжі не планує повертати Будківського
Анжі поки не планує повертати українського нападника Пилипа Будківського, який починав сезон-2016/17 у махачкалінському клубі.
Про це розповів керівник прес-служби клубу Айдемір Даганом.
Нагадаємо, футболіст працював разом з "гірниками" в Іспанії, але на другий збір із Шахтарем не полетів.
"Жодних розмов про повернення Будківського в Анжі поки не було", - сказав він.
"Осман Кадієв на зустрічі з уболівальниками сказав, що хотів би бачити цього футболіста у команді, однак існує багато "але", - йитує Даганова "Чемпионат".
Зауважимо, що раніше була інформація про повернення Будківського в Анжі.
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