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163 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 19:58
Німецькі клуби встановили рекорд по прибутках за минулий сезон
Клуби Бундесліги отримали рекордні прибутки за підсумками сезону-2015/16.
Як повідомляє AFP, сумарний дохід 18 клубів вищої ліги Німеччини склав 3,24 мільярда євро.
Це на 23,7 відсотка більше, ніж у попередньому сезоні.
Доходи 13 з 18 клубів в минулому сезоні перевищили 100 мільйонів євро, пише СЭ.
Максимальне значення у Баварії - 627 мільйонів євро.
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25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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