Німецькі клуби встановили рекорд по прибутках за минулий сезон

Клуби Бундесліги отримали рекордні прибутки за підсумками сезону-2015/16.



Як повідомляє AFP, сумарний дохід 18 клубів вищої ліги Німеччини склав 3,24 мільярда євро.



Це на 23,7 відсотка більше, ніж у попередньому сезоні.



Доходи 13 з 18 клубів в минулому сезоні перевищили 100 мільйонів євро, пише СЭ.



Максимальне значення у Баварії - 627 мільйонів євро.