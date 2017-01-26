Дулуб: Карпати повернулися до старої моделі гри

Львівські Карпати повернулися до старої моделі гри.

Про це у коментарі прес-службі "левів" заявив головний тренер Олег Дулуб, який підбив підсумок першого збору в Туреччині.

"В цілому збори пройшли успішно, тому що ті моменти гри, які з'явилися в останніх матчах, не можуть не радувати. Комбінаційна гра, високий пресинг, швидкі атаки. Зрозуміло, що матчі були непростими для гравців з точки зору фізичного стану", - зазначив тренер.

"Для багатьох з них це перші збори, які будувалися на роботі з м'ячем. Основний акцент робився на психологічну складову- потрібно було об'єднати команду. Ми повернулися до нашої старої моделі гри. На теоретичних заняттях пояснювали, що хочемо бачити від футболістів", - додав Дулуб.

Дулуб зауважив, що команда відпрацьвувала різні варіанти гри і різні схеми.



"Ми відпрацьовували різні варіанти гри і різні схеми. У першому матчі ми діяли в три захисники, в інших - по розстановці 4-2-3-1 і 4-3-3. Намагалися налагодити взаємодії в трійках і четвірках гравців і дуже хотіли зіграти на нуль в обороні", - пояснив фахівець.



"Після повернення до Львова ми дамо команді три вихідних, щоб футболісти повноцінно відновилися. Після цього ми три дні працюємо і летимо на другий передсезонний збір. Там основний акцент зробимо на тактичну організацію гри", - підкреслив Дулуб, слова якого наводить CЭ в Украине.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник аргентинського Темперлея Крістіан Пас продовжить кар'єру у Карпатах.

Нагадаємо, Карпати відмовилися від Будніка та французького захисника.