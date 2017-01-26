Кадар: Чекаю на зелене світло, щоб підтвердити мій перехід в Динамо

Захисник збірної Угорщини і польського Леха Тамаш Кадар очікує завершення переговорів про свій перехід в Динамо.

У коментарі порталу Nemzetisport Кадар зазначив не тренується і не приймає участі в матчах Леха на зборах на Кіпрі через можливого продажу в Динамо.

За словами захисника, він пропустив попередню гру команди, оскільки керівництво вирішило уникнути ризику отримання ним травми, поки його майбутнє не проясниться.

"Важко говорити про щось, поки два клуби не домовляться між собою. Я чекаю зелене світло, щоб підтвердити моє нове місце роботи", - заявив Кадар, слова якого наводить ua-football.com.

Нагадаємо, що днями стало відомо, що гравець Леха незабаром стане гравцем Динамо.

Також повідомлялося, що за 26-річного футболіста український клуб готовий заплатити 2,5 мільйони євро.