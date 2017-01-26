Сталь проведе спаринг з болгарським клубом Ботев

Визначено суперника і час початку другого контрольного поєдинку Сталі на зборах в Туреччині.

У понеділок, 30-го січня, підопічні Леоніда Кучука поміряються силами з болгарською командою Ботев (Пловдив), яка за підсумками першої частини сезону 2016/17 рр. займає 7-е місце в національному чемпіонаті.

Початок спарингу заплановано на 16:30 (час київський), інформує прес-служба Сталі.

Як відомо, Сталь в рамках першого спарингу на турецькому тренувальному зборі обіграла румунський Тиргу-Муреш.