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14 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 20:55
Сталь проведе спаринг з болгарським клубом Ботев
Визначено суперника і час початку другого контрольного поєдинку Сталі на зборах в Туреччині.
У понеділок, 30-го січня, підопічні Леоніда Кучука поміряються силами з болгарською командою Ботев (Пловдив), яка за підсумками першої частини сезону 2016/17 рр. займає 7-е місце в національному чемпіонаті.
Початок спарингу заплановано на 16:30 (час київський), інформує прес-служба Сталі.
Як відомо, Сталь в рамках першого спарингу на турецькому тренувальному зборі обіграла румунський Тиргу-Муреш.
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25.01.2017
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