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69 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 21:02
Марокканський півзахисник Моха приєднався до Олімпіка
У складі донецького Олімпіка поповнення - у команду повернувся марокканський півзахисник Моха, який останнім часом виступав на правах оренди за іспанський Хімнастік.
У четвер, 26 січня, хавбек провів перше тренування з командою Романа Санжара.
Відзначимо, що 23-річний півзахисник виступає за Олімпік з 2014 року, коли донеччани ще грали в першій лізі.
У поточному сезоні другого дивізіону чемпіонату Іспанії Моха зіграв вісім матчів і забив один гол, пише footboom.com.
Нагадаємо, раніше Олімпік покинули Володимир Лисенко, Кирило Петров, Максим Драченко, Єгор Демченко, Ілля Корнєв і Артем Барановський.
|Моха. Світлина ФК Олімпік
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25.01.2017
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