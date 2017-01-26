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26.01.2017  21:02

Марокканський півзахисник Моха приєднався до Олімпіка

У складі донецького Олімпіка поповнення - у команду повернувся марокканський півзахисник Моха, який останнім часом виступав на правах оренди за іспанський Хімнастік.

У четвер, 26 січня, хавбек провів перше тренування з командою Романа Санжара.

Відзначимо, що 23-річний півзахисник виступає за Олімпік з 2014 року, коли донеччани ще грали в першій лізі.

У поточному сезоні другого дивізіону чемпіонату Іспанії Моха зіграв вісім матчів і забив один гол, пише footboom.com.

Нагадаємо, раніше Олімпік покинули Володимир Лисенко, Кирило Петров, Максим Драченко, Єгор Демченко, Ілля Корнєв і Артем Барановський.

Моха. Світлина ФК Олімпік
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