Марокканський півзахисник Моха приєднався до Олімпіка

У складі донецького Олімпіка поповнення - у команду повернувся марокканський півзахисник Моха, який останнім часом виступав на правах оренди за іспанський Хімнастік.

У четвер, 26 січня, хавбек провів перше тренування з командою Романа Санжара.

Відзначимо, що 23-річний півзахисник виступає за Олімпік з 2014 року, коли донеччани ще грали в першій лізі.

У поточному сезоні другого дивізіону чемпіонату Іспанії Моха зіграв вісім матчів і забив один гол, пише footboom.com.

Нагадаємо, раніше Олімпік покинули Володимир Лисенко, Кирило Петров, Максим Драченко, Єгор Демченко, Ілля Корнєв і Артем Барановський.