Останнє в розділі
61 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 21:50
Олександрія переглядає сербського нападника
До табору ФК Олександрія приєднався ще один потенційний новачок атакуючого плану - Боян Дубаїч (Сербія).
Про це повідомляє прес-служба українського клубу.
Гравець народився 1 вересня 1990 року.
Грав за команди: Лугано (Швейцарія), Ле Мон (Швейцарія). Останній клуб Сісакет (Таїланд).
Раніше повідомлялося, що Олександрія перегляне захисника Скали.
|Боян Дубаїч. Світлина ФК Олександрія
— 0
|
25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua