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26.01.2017
127 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 22:58
Локомотив підсилиться екс-лідером Шальке-04 Фарфаном
Локомотив цікавиться перуанським нападником Джефферсоном Фарфаном.
Московський клуб вже веде переговори про однорічний контракт з 32-річним форвардом збірної Перу.
Фарфан є вільним агентом.
У нього закінчився термін угоди з Аль-Джазірою, пише championat.com.
В Європі Фарфан виступав за ПСВ (2004-2008) і Шальке (2008-2015).
|Джефферсон Фарван. Світлина Reuters
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25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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