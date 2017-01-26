Локомотив підсилиться екс-лідером Шальке-04 Фарфаном

Локомотив цікавиться перуанським нападником Джефферсоном Фарфаном.

Московський клуб вже веде переговори про однорічний контракт з 32-річним форвардом збірної Перу.

Фарфан є вільним агентом.

У нього закінчився термін угоди з Аль-Джазірою, пише championat.com.

В Європі Фарфан виступав за ПСВ (2004-2008) і Шальке (2008-2015).