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26.01.2017  22:58

Локомотив підсилиться екс-лідером Шальке-04 Фарфаном

Локомотив цікавиться перуанським нападником Джефферсоном Фарфаном.

Московський клуб вже веде переговори про однорічний контракт з 32-річним форвардом збірної Перу.

Фарфан є вільним агентом.

У нього закінчився термін угоди з Аль-Джазірою, пише championat.com.

В Європі Фарфан виступав за ПСВ (2004-2008) і Шальке (2008-2015).

Джефферсон Фарван. Світлина Reuters
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