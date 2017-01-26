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26.01.2017
259 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 23:16
Зеніт Луческу домовився про трансфер захисника Челсі
Захисник Челсі Браніслав Іванович близький до переходу в пітерський Зеніт.
Повідомляється, що серб повинен поставити свій підпис під контрактом на 2,5 роки.
Зазначається, що пітерський клуб, фактично, домовився із захисником збірної Сербії.
Зеніт, який, нагадаємо, тренує екс-тренер Шахтаря Мірча Лучечску, платитиме Івановичу 5 мільйонів євро на рік.
Про даний перехід буде оголошено вже найближчим часом, зазначає СЭ.
|Браніслав Іванович. Світлина Reuters
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25.01.2017
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