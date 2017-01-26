Зеніт Луческу домовився про трансфер захисника Челсі

Захисник Челсі Браніслав Іванович близький до переходу в пітерський Зеніт.

Повідомляється, що серб повинен поставити свій підпис під контрактом на 2,5 роки.

Зазначається, що пітерський клуб, фактично, домовився із захисником збірної Сербії.

Зеніт, який, нагадаємо, тренує екс-тренер Шахтаря Мірча Лучечску, платитиме Івановичу 5 мільйонів євро на рік.

Про даний перехід буде оголошено вже найближчим часом, зазначає СЭ.